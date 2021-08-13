В Липецкий облсовет внесен законопроект о поправках в бюджет области на текущий год. Доходы казны вырастут почти на 1 млрд. 750 млн. рублей. Такие изменения будут утверждены на августовской сессии. Об этом рассказал председатель регионального парламента Павел Путилин в передаче “В областном Совете”.

– Дополнительные средства мы направляем на развитие региона. Сегодня актуален вопрос по водоснабжению. Это, в первую очередь, здоровье наших жителей. Средства на эти цели мы выделяли и на прошлой сессии, и выделим дополнительно на этой, – рассказал Павел Путилин. – Текущая ситуация с заболеваемостью коронавирусом вызывает обеспокоенность. Поэтому необходимо максимально поддержать сферу здравоохранения. Мы вновь направляем средства на выплаты медикам, закупку лекарств и модернизацию лабораторий.

Также спикер облсовета остановился на поправках, которые планируется внести в Закон «О порядке предоставления гражданам жилых помещений специализированного жилищного фонда Липецкой области». Согласно этому документу будет увеличена площадь жилья, предоставляемого детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей.

– Сегодня мы говорим, что необходимо увеличить площадь квартир до 45 кв. метров. До сих пор действовала норма от 32 до 40 кв. метров. Но жилья такого метража на рынке очень мало, застройщики предпочитают строить более просторные квартиры, – рассказал Павел Путилин.

Павел иванович добавил, что сегодня в регионе также идет работа над другим законопроектом – о введении компенсации за аренду квартир детям – сиротам, пока они ждут очереди на собственное жилье.

В интервью Павел Путилин также рассказал о своих законодательных инициативах, которые будут рассмотрены на августовской сессии. Они касаются законов об Уполномоченных по защите прав человек, ребенка и по защите предпринимателей, а также перераспределения полномочий при увековечивании памяти погибших в годы Великой Отечественной войны.