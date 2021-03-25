Сегодня состоялось совместное заседание Совета представительных органов при региональном парламенте и Липецкого регионального Совета руководителей депутатских объединений партии «Единая Россия». Совещание провел председатель облсовета, лидер фракции единороссов Павел Путилин.

На первом в этом году совместном заседании с муниципальными коллегами Павел Путилин поздравил с избранием 5 вновь избранных председателей райсоветов и новых руководителей депутатских объединений «Единой России» – обновление произошло в 12 муниципальных образованиях. Спикер регионального парламента также вручил удостоверения новым членам Совета представительных органов.

В ходе встречи парламентарии обсудили формы работы депутатских корпусов с жителями региона. Павел Путилин особо отметил активность Совета депутатов Ельца и Тербунского райсовета. На их счету несколько законодательных инициатив. Среди них поправки в региональные законы о порядке предоставления жилых помещений спецжилфонда, о социальной поддержке обучающихся детей-сирот, закон о присвоении почетных званий «Населенный пункт воинской доблести» и «Рубеж воинской доблести». На его основании сегодня этой высокой награды удостоены села Волово, Стрелец, а также места героических сражений: «Тербунский рубеж» и «Высота».

– Такая практика должна быть продолжена. Волеизъявления и пожелания наших жителей, получившие статус Закона – это высшая оценка деятельности депутата любого уровня, – подчеркнул спикер регионального парламента Павел Путилин. – Хочу напомнить, что народные избранники в своей деятельности не должны подменять работу исполнительных органов. Наша цель – привлекать внимание и реагировать на проблемы, волнующие жителей, действовать на опережение.

По словам Павла Путилина, Совет представительных органов при региональном парламенте как раз и создан для координации работы депутатов различных уровней. Так, совместно народные избранники уже обсудили вопросы профилактики наркомании, создания и развития советов общественного самоуправления, безбарьерную среду и внутренний туризм. По итогам этих совещаний были выработаны и приняты необходимые законодательные решения, внесены изменения в действующие областные законы. Спикер облсовета призвал коллег обозначать актуальные сегодня для районов темы для совместной проработки.

Профильные управления аппарата облсовета, в свою очередь, представили муниципальным депутатам направления и проекты, в которых они могут поучаствовать. Ежегодно правовым управлением проводится мониторинг реализации принятых законов и мнение с мест здесь очень важно. Также социально-экономическим управлением и пресс-службой облсовета реализуется проект «Социальный кодекс», в рамках которого на официальном сайте создана специальная рубрика, где представлена вся актуальная информация о мерах социальной поддержки населения, установленным областными законами. Проект также реализуется на официальных страницах облсовета в социальных сетях.

Также на заседании Совета представительных органов участники обсудили особенности предстоящей избирательной кампании 2021 года. Спикер облсовета Павел Путилин напомнил о последних изменениях выборного законодательства региона. Так, количество депутатских мандатов в областном Совете депутатов сокращено с 56 до 42, из них 28 человек будут представлять одномандатные округа и 14 человек (вместо 28) пройдут по партийным спискам.

– Главное в избирательной кампании – это прямой диалог с избирателями, – подчеркнул Павел Путилин. – У нас в области есть хорошая практика по формированию народной программы и так называемого народного бюджетирования, когда стратегия развития региона формируется по наказам избирателей. В этой работе должны быть задействованы все депутаты. Нам вместе с жителями необходимо проанализировать, что уже сделано и на чем сегодня надо сосредоточить особые усилия.