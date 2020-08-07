Павел Путилин: “Липецкие аграрии идут на рекорд”

Председатель Липецкого областного Совета депутатов Павел Путилин высоко оценил ход уборочной кампании в Липецкой области. Он посетил с рабочим визитом Лебедянский район. Кроме того спикер облсовета побывал в Лебедянском, Задонском, Добровском, Хлевенском и ряде других районов области.

– Уборочная кампания в самом разгаре, но уже сейчас можно сказать, что 2020-й год – один из самых рекордных. Мы говорим об урожайности 55 центнеров с гектара и уже на сегодня имеем 2,5 млн. тонн зерна. А по плану в этом году более 4 млн. тонн. К такому результату регион шел все последние годы. Поддержка сельского хозяйства – одно из приоритетных направлений в нашем регионе, – отметил председатель Липецкого областного Совета депутатов Павел Путилин. – В тоже время, хочется выразить огромную благодарность нашим аграриям. Люди сейчас работают от рассвета до заката. В хозяйствах применяются новейшие мировые сельскохозяйственные технологии и техника. Все это позволяет сегодня своевременно, без потерь, убрать урожай и заложить его на хранение.

Павел Путилин побывал в хозяйстве ООО «Лебедянское». Здесь сейчас горячая пора. Аграрии убрали уже более 70% зерновых культур. Пшеницу здесь закладывают на хранение в специальные полиэтиленовые рукава. Это позволяет избежать потерь, и сэкономить на хранении.

– Я не помню такой урожайности за свои 42 года работы в сельском хозяйстве, – рассказал генеральный директор ООО «Лебедянкое» Сергей Дьяченков. – Сегодня у нас убрано около 70% хлебов. Средняя урожайность около 59 центнеров с гектара. В этом году в рукава на хранение заложим примерно 65 тыс. тонн.

– Несмотря на то, что люди работают в достаточно напряженном графике, настроение у всех приподнятое. Год удачный, люди получают хорошую зарплату, предприятие отчислит налоги, которые пойдут в бюджеты разных уровней, в том числе, и в бюджет нашего сельского поселения. Отдельно хочу отметить, что предприятие участвует в программе комплексного развития наших сельских территорий, – подчеркнула глава Большепоповского сельского поселения Галина Филатова.

В целом в Липецкой области на сегодняшний день обмолочено около 60 % площадей под зерновыми и зернобобовыми. Средняя урожайность держится на очень высоком уровне и составляет 54,5 центнера с гектара.