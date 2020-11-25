Павел Путилин: “Мы дополнительно направляем на борьбу с коронавирусом и поддержку медицины еще почти 800 млн. рублей”

Объем доходов регионального бюджета вырос на 1 млрд. 622 млн. рублей. Казна пополнилась за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета (это 1 млрд. 526 млн. рублей), а также за счет поступления налога на имущество организаций (570 млн. рублей). При этом уменьшены доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты в размере 474 млн. рублей.

Такие изменения в бюджет сегодня внесли парламентарии на очередной сессии областного Совета.

– Ковид – это беспрецедентный социальный и экономический вызов. И важно держать удар. Сфера здравоохранения, как никогда, нуждается в дополнительной поддержке. Сначала пандемии мы уже семь раз вносили изменения в бюджет, на которых увеличивали средства на эти цели. На сегодняшней сессии мы вновь выделяем почти 800 млн. рублей. Дополнительное финансирование предусмотрено и на ряд других социальных нужд, – отметил председатель Липецкого областного Совета депутатов Павел Путилин.

Так, более 617 млн. рублей депутаты направили на стимулирующие выплаты врачам и иным сотрудникам, которые оказывают помощь больным коронавирусной инфекцией. Также выделены дополнительные средства, около 43 млн. рублей, на приобретение лекарств для пациентов c COVID-19, которые лечатся на дому. Около 16 млн. рублей предусмотрено на оснащение необходимыми изделиями лабораторий, которые делают тесты.

Кроме того, на мероприятия по борьбе с распространением коронавирусной инфекцией наш регион получил дотацию в размере 77 млн. рублей. Дополнительные средства, в размере 19 млн. рублей, выделены и на выплаты соцработникам, которые оказывают социальные услуги больным COVID-19 в стационарных учреждениях.

Также по решению сессии почти 450 млн. рублей направлены на переселение граждан из аварийного жилья, в том числе с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства.

Почти 114 млн. рублей выделено на дорожную деятельность.

Дополнительно 176 млн. рублей пойдет на социальные выплаты безработным гражданам. Около 20 млн. рублей предусмотрено на ежемесячные выплаты семьям в случае рождения третьего и последующих детей, до достижения ребенком 3 лет.

Вместе с тем, вследствие снижения доходов от уплаты акцизов на нефтепродукты, объём расходов уменьшен 474 млн. рублей, а также перераспределены ассигнования между главными распределителями областного бюджета.

Так, больше чем на полмиллиарда рублей сокращено финансирование управления дорог и транспорта, а также ряда других направлений. Но при этом увеличены расходы на здравоохранение. Дополнительно 150 млн. рублей направлено на погашение кредиторской задолженности медучреждений, на увеличение количества получателей выплаты «губернаторский миллион» и предоставление медицинских услуг не застрахованным в системе ОМС гражданам.

Из-за сложной эпидемиологической обстановки и рекомендации санитарных врачей не проводить массовые мероприятия, депутаты рассматривали изменения в закон об областном бюджете в режиме заочного открытого голосования. Учитывая положительные заключения Контрольно-счетной палаты, юридических служб облсовета, Управления Минюста и прокуратуры, депутаты большинством голосов одобрили представленный документ. Несмотря на социальную значимость принимаемых решений, в голосовании отказались принимать участие представители фракции КПРФ, а также депутаты Павел Евграфов, Максим Халимончук и Олег Хомутинников.

С учетом внесенных поправок, доходы областного бюджета в 2020 году составили 71 млрд. 929 рублей, расходы – почти 78 млрд. 922 млн. рублей, дефицит – 6 млрд. 992 млн. рублей.