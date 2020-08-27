Павел Путилин: Мы ужесточаем требования к пивным заведениям в многоквартирных домах

В регионе будут введены дополнительные ограничения розничной продажи алкоголя в заведениях, которые расположены в жилых многоквартирных домах или на прилегающих к ним территориях, и которые имеют статус объектов общественного питания. Продавать алкогольную продукцию смогут только те, кто имеет зал обслуживания посетителей не менее 50 квадратных метров.

Соответствующие изменения в Закон «О регулировании вопросов, связанных с оборотом алкогольной продукции на территории Липецкой области» сегодня на 44 сессии рассмотрели и одобрили депутаты облсовета.

Как отметил спикер регионального парламента Павел Путилин, законопроект разработан в связи с многочисленными обращениями и жалобами жителей многоквартирных домов на работу таких заведений и нарушение общественного порядка.

– Ограничения на практике коснутся так называемых «наливаек», различных закусочных, открытых в жилых домах. Чтобы продлить время работы и не попадать под различные запреты по продаже алкоголя, во многих таких заведениях владельцы установили по одному – два стола и получили статус объектов общественного питания. Таких «псевдообщепитов» полно в каждом районе и с каждым годом растет количество жалоб на их работу. Поэтому главная цель принятого закона – обеспечение общественного правопорядка и защита прав наших жителей на тишину, отдых и покой в местах их проживания, – рассказал председатель Липецкого областного Совета депутатов Павел Путилин.

Принятый законопроект прошел оценку регулирующего воздействия. Свою оценку высказали представили бизнеса, общественные организации предпринимателей, УМВД РФ по Липецкой области, Уполномоченный по защите прав предпринимателей, а также областные профильные службы. Был также проанализирован опыт других регионов в этом направлении. 13 областей уже установили ограничение площади зала – в размере 50 кв. метров. Еще в 17 регионах по аналогичным законопроектам проходят процедуры оценки регулирующего воздействия. Где – то ограничение площади устанавливают дифференцированно, в зависимости от численности жителей, где-то полный запрет на работу подобных заведений в жилых многоквартирных домах. В Липецкой области принято решение установить переходный период для вступления Закона в силу в целях минимизации возможных рисков финансовых потерь таких заведений и дать им время подготовится к нововведениям. Ограничения начнут действовать с 1 января 2021 года.