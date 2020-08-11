Павел Путилин: “На карте школьных маршрутов не должно быть проблемных точек”

На этой неделе на базе региональной общественной приемной партии «Единая Россия» организована горячая линия «Безопасная дорога в школу». Жители области по телефону +7(4742) 20-37-56 могут сообщить о проблемах, которые есть на школьных маршрутах.

Горячая линия проводится в рамках социального проекта «Дорога в школу». Его инициатором стал председатель областного Совета депутатов, лидер фракции «Единая Россия» Павел Путилин. При поддержке спикера на решение проблемы опасных школьных маршрутов из областного бюджета было дополнительно выделено около 10 миллионов рублей.

– Горячая линия «Безопасная дорога в школу» проводится уже во второй раз и она доказала свою эффективность. В ходе первой акции к нам поступило около 70 обращений. По 50-и адресам проблемы сегодня уже решены. Остальные находятся в работе, это долгосрочные проекты. Сегодня мы ждем звонков от родителей и педагогов. На карте школьных маршрутов Липецкой области не должно оставаться проблемных точек. Безопасность наших детей превыше всего, – отметил председатель Липецкого областного Совета депутатов Павел Путилин.

Чаще всего в ходе горячей линии липчане поднимают проблемы отсутствия освещения, светофоров и безопасных пешеходных переходов и дорог. К решению этих вопросов будут привлечены ответственные городские и областные службы.