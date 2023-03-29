Депутат Липецкого областного Совета, директор Союза строителей Липецкой области Павел Путилин принял участие в заседании Попечительского Совета Воронежского государственного аграрного университета. Главным докладчиком выступил ректор Александр Владимирович Агибалов, для которого это заседание стало первым в должности руководителя вуза.

Повестка дня заседания Попечительского совета ВГАУ охватывала несколько важных вопросов, одним из которых был вопрос об актуализации его состава. В ходе заседания было принято решение о вхождении в состав Попечительского совета несколько новых участников. Не менее актуальным пунктом повестки был вопрос о развитии передовой инженерной школы «Агроген». Докладчиком по данному вопросу выступил руководитель ПИШ «Агроген», профессор кафедры селекции, семеноводства и биотехнологии, д.с/х.н. С.В. Гончаров.

Павел Путилин, представляющий Липецкую область в крупнейшем сельскохозяйственном вузе Черноземья, поднял вопрос, который сегодня очень беспокоит всех аграриев страны. Речь идет о развитии семеноводства. В последние десятилетия отечественное сельское хозяйство активно закупало семена из-за границы. Сейчас эти возможности снижаются.

— Необходимо возрождать отечественную школу селекции растений, — считает Павел Путилин. — Вопрос стоит крайне остро. Мы можем столкнуться с нехваткой качественных семян самых привычных для нас культур. Например, сахарной свеклы или картофеля.

Отметим, что в нашем регионе семеноводческую работу ведут несколько организаций. Наиболее известные: Опытная селекционная станция в Липецком районе, НИИ Рапса. Не смотря на санкции, работают ряд зарубежных селекционных предприятий.

Также члены Попечительского совета ВГАУ обсудили ряд других вопросов. Таких как перспектива возведения теплицы для научных и лабораторных исследований, создание в вузе центров компетенций крупнейших отраслевых компаний, функционирование фонда целевого капитала ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ.

По итогам заседания были приняты решения, которые в дальнейшем позволят реализовать важнейшие задачи, стоящие перед вузом по взаимодействию образования, науки и производства.