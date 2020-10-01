Павел Путилин: Областной запрет на распространение бестабачных снюсов среди детей сработал на опережение

Запрет на распространение бестабачных снюсов среди детей установлен на федеральном уровне. В связи с этим на очередной 45-й сессии парламентарии признали утратившим силу региональный закон «О некоторых вопросах потребления и распространения бестабачной никотиносодержащей продукции, электронных систем доставки никотина и жидкостей для них».

– Главной задачей нашего регионального закона о бестабачных снюсах было оградить наших детей и подростков от этих опасных веществ. И это получилось. Липецкой области удалось избежать массового распространения и потребления никотиносодежащей продукции. За время его действия не было случаев с тяжкими последствиями для жизни и здоровья детей, – отметил председатель Липецкого областного Совета депутатов Павел Путилин. – Теперь этот вопрос урегулирован на федеральном уровне. Над изменениями в законодательство работал и Липецкий облсовет вместе с коллегами из других регионов.

Все нормы областного закона, касающиеся запретов на потребление никотиносодержащей продукции детьми и подростками, нашли свое отражение в Федеральном законе «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции». Региональный закон парламентарии сегодня признали утратившим силу.