Сегодня спикер областного парламента Павел Путилин принес в Липецкий региональный оргкомитет пакет документов для регистрации в качестве кандидата по 16-му одномандатному избирательному округу. В него входит Добринский район. Интересы его жителей в облсовете Павел Путилин представляет более 20 лет. Из них 15 лет он возглавляет региональный парламент.

– «Единая Россия» единственная парламентская партия, которая уже много лет проводит предварительное голосование, – отметил Павел Путилин. – Это очень важная и правильная процедура, так как люди сами выбирают того кандидата, в котором уверены. Того, кто может и должен в дальнейшем трудиться в главном законодательном органе Липецкой области. В ходе предварительного голосования я посмотрю, насколько мне доверяют мои земляки.

«Единая Россия» проведет предварительное голосование с 24 по 30 мая в онлайн-формате с верификацией пользователей на «Госуслугах» по максимально открытой модели. Регистрация кандидатов продлится до 29 апреля, а избирателей — с 19 апреля по 28 мая. Итоги подведут 1 июня. После этого списки кандидатов «Единой России» утвердит Съезд.