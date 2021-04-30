Сегодня председатель Липецкого областного Совета депутатов Павел Путилин встретился с ветеранами Великой Отечественной войны, которые проживают в его округе – Добринском районе. Спикер поздравил героев с наступающими праздниками и вручил им памятные подарки.

Василий Никифорович Денисов прошел всю войну, был дважды ранен. После демобилизации в 1946 году вернулся в родную Добринку и работал здесь до выхода на пенсию. Сегодня с гостями ветеран поделился своими воспоминаниями о 9 мая 1945 года.

– Победу мы встретили в тогдашней Чехословакии. Радовались очень сильно, палили в воздух из винтовок, – рассказал Василий Никифорович.

23 апреля ветеран войны отметил свое 98-летие. Он до сих пор ведёт хозяйство, разводит пчел, а ещё играет на самодеятельных бубнах, а также на баяне.

– Уважаемый Василий Никифорович от всей души желаю вам активного долголетия, здоровья и мирного неба над головой, – сказал Павел Путилин. – Память о великом подвиге солдат Великой Отечественной войны навсегда останется в наших сердцах. Я уверен, что она будет передаваться из поколения в поколение. Мы преклоняемся перед подвигом всех наших ветеранов.

В Добринском районе сегодня проживают 12 ветеранов. Спикер облсовета вместе с главой района Романом Ченцовым сегодня встретились с каждым. Ветераны поделились своими пожеланиями по развитию родного района.