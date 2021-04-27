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Сегодня в День российского парламентаризма в Таврическом дворце Санкт-Петербурга состоится заседание Совета законодателей Российской Федерации при Федеральном Собрании РФ. В его работе примет участие председатель Липецкого областного Совета депутатов Павел Путилин.

В повестке заседания — обсуждение задач по реализации Послания Президента РФ Федеральному Собранию, а также вопросов, связанных с пандемией коронавирусной инфекции.

Проведут заседание сопредседатели Совета законодателей – Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и спикер Государственной Думы Вячеслав Володин. Также планируется участие заместителя Председателя Правительства России – Руководителя Аппарата Правительства Дмитрия Григоренко, заместителя Председателя Правительства РФ Татьяны Голиковой, Генерального прокурора России Игоря Краснова, представителей федеральных органов государственной власти.

На вторую половину дня намечена ежегодная встреча президента России Владимира Путина с руководителями заксобраний страны.