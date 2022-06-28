Российский Союз строителей в режиме ВКС провел совещание с региональными Союзами и представительствами РСПП. Мероприятие прошло под председательством вице-президента РСС Владимира Дедюхина. Участие в нем принял директор Союза строителей Липецкой области Павел Путилин. Одной из ведущих тем совещания стала подготовка к предстоящему Дню строителя, который традиционно отмечается во второе воскресенье августа и в этом году выпадает на 14-е число.

— Будут подведены итоги конкурса на лучшее предприятие стройиндустрии — на федеральном уровне. На уровне региона Союз строителей готовится выбрать лучшую стройплощадку 2022 года. Кроме того, ряд строителей будут представлены к государственным и региональным наградам. В том числе впервые в этом году в регионе будут вручать знак «Заслуженный строитель Липецкой области», — рассказал директор Союза строителей Липецкой области, член правления РСС Павел Путилин.

Еще одна тема сегодняшнего совещания — меры господдержки и изменения в законодательстве. На эту тему выступил вице-президент РСС по работе в Сибирском федеральном округе Максим Федорченко. Он поделился опытом работы и рассказал о проблемах, с которыми сталкиваются строители.

Особый упор в разговоре о проблемах делался на взаимодействие бизнеса с банками. Из-за высоких процентных ставок по кредитам снизить стоимость квадратного метра в новостройках сегодня невозможно. При этом кредиты, выдаваемые строительным компаниям, зачастую не покрывают всех затрат, связанных с возведением жилья, особенно если речь идет о малоэтажном строительстве. В этом случае расходы на инженерную инфраструктуру и благоустройство примерно равны расходам на возведение самого здания. Как следствие — развитие ИЖС сегодня «тормозит» в большинстве регионов. И даже с учетом введения льготной ипотеки на этот вид недвижимости особых подвижек нет. Союз строителей видит решение проблемы в комплексном подходе — создании региональных операторов, привлечении к работе ДОМ.РФ.

— Администрации субъектов, даже если заинтересованы в строительстве ИЖС, не могут активно начать работу в этом направлении. При малоэтажном и индивидуальном жилищном строительстве нужно значительно больше средств на обеспечение инженерными сетями, социальной инфраструктурой, дороги, благоустройство. Нам необходимо проанализировать опыт регионов и разработать общую стратегию по работе в этом направлении, — отметил Владимир Дедюхин.

Отметим, что 12 июня в РСПП состоится заседание комиссии по строительному комплексу, которое как раз будет посвящено теме ИЖС и индустриальному строительству малоэтажного жилья. Оно также пройдет под председательством вице-президента РСС Владимира Дедюхина. Павел Путилин примет участие в этом мероприятии в качестве сопредседателя.