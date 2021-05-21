Председатель Липецкого областного Совета депутатов Павел Путилин и первый заместитель главы администрации Липецкой области Николай Тагинцев приняли участие в заседании Комиссии Совета законодателей России по аграрно-продовольственной политике, природопользованию и экологии. Заседание прошло в режиме видео-конференц-связи.

В работе комиссии также приняли участие председатели региональных парламентов, заместитель Министра сельского хозяйства РФ Иван Лебедев и председатель комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров.

Парламентарии обсудили актуальные проблемы в сфере сельского хозяйства и задачи органов государственной власти субъектов РФ по их решению.

Иван Лебедев проинформировал о ходе сезонных полевых работ. Он сообщил, что посевная в России в этом году по разным причинам идет с отставанием от темпов прошлого года. Аграрии уже засеяли различными культурами более 33 млн гектаров пашни.

– Это примерно на 8-9% ниже уровня аналогичного периода прошлого года. Тем не менее в целом срывов посевной кампании в российских регионах нет, – подчеркнул замминистра.

Он также рассказал о мерах, которые предпринимают Минсельхоз и Правительство РФ для стабилизации цен на сельскохозяйственную продукцию и обеспечения предприятий АПК семенами, удобрениями, средствами защиты и горюче-смазочными материалами.

– На комиссии был представлен ряд важных инициатив. Одна из таких была предложена коллегами из Новосибирской области. Они представили инициативу по упрощению процедуры изъятия неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения, – рассказал спикер регионального парламента Павел Путилин. – Это предложение было поддержано законодателями регионов, в ближайшее время его направят в Государственную Думу.

Участники заседания комиссии также обсудили предложения о комплексе мер, направленных на развитие малого и среднего предпринимательства в АПК. Одобрение законодателей регионов получила инициатива о разработке федерального закона, системном развитии и увеличении финансирования проектов по экологическому и функциональному восстановлению водных объектов.

Провел заседание председатель комиссии, председатель Алтайского краевого Законодательного Собрания Александр Романенко.