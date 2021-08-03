Сегодня в прокуратуре Липецкой области состоялась итоговая коллегия. На ней подвели итоги работы за 1 полугодие 2021 года и обсудили задачи по укреплению законности и правопорядка в регионе. В работе принял участие председатель Липецкого областного Совета депутатов Павел Путилин.

Павел Путилин поблагодарил сотрудников прокуратуры области за активное участие в региональном законотворческом процессе. С начала года областным Советом депутатов рассмотрены и приняты три законодательные инициативы прокурора области, касающиеся совершенствования административного законодательства и оформления сведений о трудовой деятельности в электронном виде.

– Прокуратура приняла активное участие в работе над поправками к Уставу Липецкой области. Было налажено тесное взаимодействие по внесению изменений в другие нормативные правовые акты области в связи с принятием поправок к Конституции РФ, подготовлена вся необходимая законодательная база для проведения выборов в Государственную Думу и областной Совет депутатов седьмого созыва, – отметил на коллегии спикер регионального парламента Павел Путилин. – Среди важнейших задач – обеспечение реализации на региональном и местном уровне положений федерального законодательства о контрольно-надзорной деятельности. Приятые в июле этого года изменения в Федеральное законодательство потребуют пересмотра целого ряда законов и иных нормативных правовых актов области, муниципальных правовых актов.

Также Павел Путилин призвал в преддверии нового учебного года усилить надзор за соблюдением и обеспечение прав и законных интересов детей. В областном Совете депутатов вопросам детства всегда уделялось особое внимание. Спикер заксобрания подчеркнул, что совместная работа в этом направлении должна быть продолжена.

В ходе заседания прокурор области Геннадий Анисимов отметил, что в рамках надзора за исполнением федерального законодательства прокурорами выявлено 26 тыс. нарушений. На незаконные правовые акты выдано более 3 тыс. протестов. Внесено 5,5 тыс. представлений, по итогам рассмотрения которых к дисциплинарной ответственности привлечено почти 4 тыс. человек. Направлено в суды 4 тыс. исков (заявлений). По постановлениям прокуроров к административной ответственности привлечено 2 тыс. человек.