Сегодня в Донском лесничестве состоялся конкурс профессионального мастерства «Вальщик леса Липецкой области 2021 года». В церемонии открытия приняли участие председатель Липецкого областного совета депутатов Павел Путилин, первый заместитель главы администрации Липецкой области Николай Тагинцев и глава Задонского района Алексей Щедров.

– Конкурсы профессионального мастерства – это славная традиция в Липецкой области. Ваша профессия сегодня важна не только для лесозаготовительной отрасли, но и для сохранения лесов. Особенно в пожароопасных условиях. Все мы помним, как горели леса в нашем регионе 2010 году, – отметил Павел Путилин. – Вы как никто другой знаете, что не всегда может помочь техника. Многое находится в ваших руках. Вы помогаете бороться с лесными пожарами, запускаете «встречный пал», а это, конечно, большой труд. Важно, что такие конкурсы повышают интерес к профессии у молодежи. Хотелось бы пожелать вам отличного настроения, успехов в работе, победы в конкурсе и здоровья.

В конкурсе профессионального мастерства приняли участие работники всех лесхозов региона, а также Лесопожарного центра. Участники демонстрировали свои знания в области охраны труда, тактики и техники безопасности при выполнении работ по валке леса и оказание первой медицинской помощи, а также выполняли практические задания по правильной валке дерева, обрезке сучьев и точной раскряжёвке ствола. Результаты оценивала судейская комиссия. Победители награждены дипломами и ценными призами.