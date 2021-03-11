Объем расходов региональной казны увеличился на 3,4 млрд. руб. за счет остатков средств на счетах, поступления доходов от оказания платных услуг учреждениями бюджетной сферы и на 913 млн. рублей за счет средств, поступивших из федерального бюджета.

Сегодня на очередной 52-ой сессии Липецкого областного Совета депутатов внесены соответствующие изменения в Закон об областном бюджете.

– Предусмотрены средства на повышение оплаты труда работникам бюджетной сферы в соответствии с указами Президента России. На эти цели дополнительно предусмотрено 675 миллионов рублей, – рассказал председатель Липецкого облсовета Павел Путилин. – Значительную поддержку получил социальный блок. Выделены средства на строительство новых ФАПов и офисов врачей общей практики, на проведение текущего и капитального ремонта в учреждениях соцзащиты, на приобретение жилья сиротам и строительство новых спортивных объектов.

Дополнительные средства также направлены на проведение реконструкции зданий учреждений здравоохранения (80 млн. рублей) и приобретение нового оборудования для больниц и поликлиник (22,6 млн. рублей). На ремонт зданий учреждений образования предусмотрено 35,9 млн. рублей, приобретение компьютеров для проведения ЕГЭ – 12,9 млн. рублей. 98 млн. рублей выделено на выплаты льготным категориям граждан.

Управление финансов Липецкой области получило 1 млрд. 245 млн. рублей. Средства направлены на обеспечение сбалансированности местных бюджетов (682,5 млн. рублей), формирование резервного фонда области (250 млн. рублей), а также на увеличение объема резервного фонда администрации области (300 млн. рублей).

Управление жилищно-коммунального хозяйства области дополнительно получило 357 млн. рублей. Из них 166 млн. рублей направлено на строительство объектов водоснабжения и водоотведения для населения, около 70 млн. рублей выделено в качестве субсидий местным бюджетам на переселение из аварийного жилфонда.

Управление дорог и транспорта получило 352,6 млн. рублей. Дополнительные средства направлены в Дорожный фонд Липецкой области и на организацию перевозок по межмуниципальным маршрутам.

329 млн. рублей выделено управлению строительства и архитектуры Липецкой области. Средства пойдут на строительство и реконструкцию объектов социальной инфраструктуры области (154,9 млн. рублей), субсидии на возмещение затрат на технологическое присоединение и благоустройство территорий проблемных объектов долевого строительства (96,3 млн. рублей).

– Приоритет бюджетной политики, особенно в период пандемии, здравоохранение. Дополнительно выделяется 82,2 миллиона рублей на приобретение высокотехнологичного хирургического оборудования в областную детскую больницу, аппарата УЗИ в противотуберкулезный диспансер и эндоскопов для областной клинической больницы, – отметил, представляя поправки в бюджет, заместитель главы администрации Липецкой области – начальник управления финансов Вячеслав Щеглеватых. – Кроме того, 45 миллионов рублей направляется на капитальный ремонт лифтов в многоквартирных домах. В связи с реорганизацией с 1 апреля 4 пожарно-спасательных постов в районах области на укрепление областной противопожарной службы предлагается выделить 36, 2 миллиона рублей. Предусмотрены 14 миллионов рублей для учреждений культуры на установку ограждений, видеокамер и охранных сигнализаций.

Объем расходов и доходов регионального бюджета вырос более чем на 913 млн. рублей за счет поступлений из федерального бюджета. Из них более 500 млн. рублей направлено на переселение из аварийного жилищного фонда, в том числе с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства. Дополнительно 200 млн. рублей поступило на реализацию в регионе национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». 98 млн. рублей направлено на модернизацию систем коммунальной инфраструктуры, а также 85 млн. рублей на компенсацию производителям муки части затрат на закупку продовольственной пшеницы.

Депутаты облсовета на сессии большинством голосов поддержали представленные поправки в бюджет. С учетом внесенных изменений областной бюджет в 2021 году по доходам составит 68 млрд. 355 млн. рублей, по расходам – 73 млрд. 701 млн. рублей, с дефицитом 5 млрд. 346 млн. рублей.