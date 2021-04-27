Сегодня в Санкт – Петербурге состоялось заседание Совета законодателей страны. На эту ежегодную встречу собрались руководители всех заксобраний страны, депутаты Государственной Думы и сенаторы. В работе принял участие председатель Липецкого областного Совета депутатов Павел Путилин.

– Сегодня главная тема – это законодательное обеспечение реализации поручений, которые озвучил президент Владимир Путин в своем недавнем Послании Федеральному Собранию. Их более 60-ти. Многие касаются социальной поддержки таких категорий как малообеспеченные будущие мамы, одинокие родители, семьи с детьми, – отметил Павел Путилин. – Все необходимые законы нужно принять в кратчайшие сроки, чтобы уже летом жители смогли воспользоваться новыми мерами поддержки.

В Государственную Думу РФ уже внесены законопроекты по реализации первоочередных задач Послания Президента. После первого чтения законопроекты будут направлены на рассмотрение в региональные парламенты.

Павел Путилин рассказал, что законодатели обсудили вопросы преодоления последствий пандемии, реабилитации жителей переболевших ковидом и вакцинации.

– Поставлена задача с 1 июля в регионах запустить расширенную программу профилактических осмотров и диспансеризации населения. Дополнительные средства будут выделены на ремонты и строительство новых офисов врачей общей практики и ФАПов, – подчеркнул Павел Путилин.

Во второй половине дня законодатели страны встретились с президентом. Владимир Путин затронул тему развития российских регионов в контексте Послания Федеральному Собранию.

– Ряд важных инициатив Послания имеют чисто региональное измерение. Они нацелены на комплексное и сбалансированное развитие территории Российской Федерации, на укрепление финансовой базы регионов и муниципалитетов, – отметил на встрече президент РФ Владимир Путин. – Реализация на местах крупных, значимых для людей проектов, будет осуществляться, в том числе, за счёт инфраструктурных бюджетных кредитов, которые будут предоставляться субъектам Федерации на 15 лет и не выше чем под три процента.

Также президент отметил, что власти продолжат поэтапно выстраивать меры поддержки российских семей. Кроме того, Владимир Путин выразил надежду, что накал избирательной кампании, которая пройдет в 2021 году, не нарушит ритм законотворческой работы и не отразится на ее качестве.

Спикер облсовета Павел Путилин сообщил, что в завершении встречи Владимир Путин попросил российских законодателей принять активное участие в контроле за реализацией всех аспектов Послания Федеральному Собранию на местах.