Сегодня председатель Липецкого областного Совета депутатов Павел Путилин вручил высокие награды двум юным жителям Липецкой области Даниилу Мухину и Вадиму Комарову. Эти ребята проявили себя настоящими героями во время пожаров.

Награждение школьников состоялось в ходе совместного заседания Совета представительных органов при региональном парламенте и Липецкого регионального Совета руководителей депутатских объединений партии «Единая Россия».

Даниил Мухин отмечен памятной медалью Совета Федерации Федерального Собрания РФ «За проявленное мужество» на пожаре в Елецком районе. В прошлом году десятилетний мальчик сумел спасти из огня младшего брата и бабушку.

– Мне не было страшно, у меня дядя пожарный и я знал, что нужно делать в таких ситуациях, – рассказал Даниил.

Четырнадцатилетний Вадим Комаров из села Ламское Становлянского района заметил, как на местных полях загорелось сено. Об этом сообщил фермерам, благодаря чему удалось избежать серьезных последствий. За проявленное мужество при возникновении экстремальной ситуации школьник награжден Благодарственным письмом Совета Федерации Федерального Собрания РФ.

– Могло сгореть все поле, это было бы большой бедой для нашего села. Поэтому я действовал как можно быстрее, нашел взрослых и сообщил, где начался пожал, – вспоминает случившееся Вадим.

От имени всего депутатского корпуса спикер облсовета Павел Путилин поблагодарил ребят за проявленную отвагу и смелость, а также вручил им от себя лично памятные часы.

– Отдельные слова благодарности мне бы хотелось выразить родителям Вадима и Даниила. Здесь присутствуют их мамы. Спасибо вам за хорошее и правильное воспитание сыновей. Несмотря на юный возраст, они у вас уже настоящие герои, – сказал Павел Путилин.