Сегодня состоялась первая организационная сессия четвертого созыва Молодёжного парламента Липецкой области. Вновь избранных депутатов поприветствовали спикер Липецкого областного Совета депутатов Павел Путилин и заместитель главы региона Александр Рябченко.

В этом составе 42 депутата. Формировался он по-новому – на основе представительства муниципальных районов и городских округов, пропорционально численности населения. Поэтому липчан стало больше, увеличилось число представителей Ельца и Грязинского района. Также в состав МП вошли делегаты политических партий, представленных в Липецком областном Совете депутатов, опять же по принципу пропорциональности численности. Получилось 11 представителей «Единой России», 1- КПРФ, 1- ЛДПР, 1-от «Справедливой России».

– Обновление практически полное. Из старого созыва остались только двое ребят. И это вполне обосновано: кто-то элементарно вырос, повзрослел, ушел на новый уровень или в другую профессиональную плоскость. Кстати, отмечу, что многие, кто прошел школу Молодежного парламента, сегодня работают в органах власти, в том числе и в нашем региональном парламенте, – отметил на встрече с молодыми депутатами Павел Путилин. – Уверен, что Молодежный парламент станет стартовой ступенью для многих из вас.

В состав нового созыва вошли государственные и муниципальные служащие, работники здравоохранения, сферы культуры и искусства, молодые преподаватели, активисты общественных организаций, представитель металлургического комбината. Также депутатами стали 15 студентов из разных вузов региона, 8 школьников – эти ребята, несмотря на юный возраст, уже активно проявили себя в общественной деятельности. Средний возраст парламентариев сегодня составляет 20 лет.

– Сегодня важно направить усилия, энергию, знания молодежи в правильное русло. Мы предлагаем вам такую площадку для выработки конструктивных идей, проектов, направленных на развитие вашей малой родины, области в целом, – обратился к молодым депутатам спикер регионального парламента Павел Путилин. – Вашими предшественниками было предложено 15 законодательных инициатив. Они касались запрета спайсов, постинтернатного сопровождения сирот, предложения в закон о молодежной политике, а также о новых мерах поддержки молодых людей и дополнительной опеке одиноких пожилых граждан. И отмечу, что многие рациональные идеи учтены нами в законотворческой работе и получили статус законов. Хотелось, чтобы и вы активно включились в эту работу. Мы ждем вас на комитетах и комиссиях облсовета.

Также спикер облсовета призвал депутатов Молодежного парламента принять активное участие в предстоящих выборах. На территории Липецкой области в этом году состоятся 6 избирательных кампаний. Самые масштабные – выборы в областной Совет депутатов и Государственную Думу. В Липецке пройдут повторные выборы в одном из округов. Две избирательные кампании – в Краснинском районе и одна – в Измалковском районе – здесь выберут депутатов сельсковетов.

– Естественно молодёжь не должна оставаться в стороне от этих важных процессов. В области насчитывается более 240 тысяч молодых избирателей в возрасте до 35 лет – почти треть от общего количества избирателей. Это внушительный электоральный потенциал и его выбор может напрямую повлиять на результаты всей кампании, – сказал Павел Путилин.