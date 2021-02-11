Сегодня состоялась первая в этом году сессия регионального парламента. Заседание проходило в очном режиме с соблюдением всех необходимых правил безопасности.

Накануне сессии те, кому это необходимо, прошли тестирование на коронавирусную инфекцию. Места для депутатов, докладчиков и других участников в зале заседаний были распределены с учетом социальной дистанции. Перед входом в зал все прошли термометрию.

На сессии депутаты облсовета рассмотрели 25 вопросов. Парламентарии внесли поправки в налоговое законодательство. Перечень предпринимателей, которые могут перейти на патентное налогообложение, дополнен еще 17-ю направлениями. Среди них – автостоянки, изготовление валяной обуви, а также сельхозинвентаря, сборка и ремонт очков, деятельность гостиниц и ряд других. В отношении большинства видов ИП теперь установлен размер потенциально возможного к получению годового дохода для расчета патента в размере 40000 рублей. Это сумма минимального дохода, предусмотренного региональным законодательством.

– Все вопросы, которые касаются малого и среднего бизнеса в обязательном порядке согласовываются с предпринимательским сообществом. Нам важно их мнение. Бизнес вносит свои предложения и рекомендации. Оценку регулирующего воздействия прошел и данный законопроект, – отметил председатель Липецкого областного Совета депутатов Павел Путилин.

Парламентарии также приняли изменения в Закон «О налоге на имущество организаций в Липецкой области». На 2021 год продлевается действие пониженной налоговой ставки в отношении железнодорожных путей общего пользования и сооружений, являющихся их неотъемлемой технологической частью. Ставка для указанной категории составит 1,6 процента (общая налоговая ставка 2,2 процента).

Кроме того, на сегодняшней сессии народные избранники внесли поправки в региональный закон «О порядке назначения и проведения опроса граждан в муниципальных образованиях Липецкой области». Такие опросы используются для выявления мнения населения по важным решениям, новым проектам. Сегодня для их поведения будут использовать официальный сайт муниципального образования в сети «Интернет». При этом должен быть организован четкий порядок идентификации участников голосования. Участвовать в опросах могут жители района, города, села или его части, достигшие 16-летнего возраста.

В завершении сессии к своим коллегам обратилась депутат Оксана Глотова. Руководитель волонтерского центра поблагодарила парламентариев не только за законодательную деятельность в пандемию, но и за личный вклад в борьбу с коронавирусом и помощь жителям региона. Депутаты облсовета закупали дополнительное медицинское оборудование для больниц и поликлиник области, средства защиты, лично развозили лекарства и врачей к пациентам, помогали многодетным и малоимущим семьям.