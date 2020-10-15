Павел Путилин: “Жители Липецкой области получат бесплатные лекарства для лечения коронавируса”

Жители региона, которые лечатся от коронавирусной инфекции на дому, будут обеспечены бесплатными лекарствами по рецепту врача или фельдшера. Соответствующие изменения в областной Закон «О мерах социальной поддержки отдельных категорий в Липецкой области» сегодня на внеочередной 46 сессии приняли депутаты облсовета.

Сессия состоялась в форме заочного голосования без присутствия депутатов в зале заседаний.

– Ситуация по коронавирусу в регионе, как и по всей стране, непростая. Часть пациентов с таким диагнозом лечится дома. Сегодня мы приняли важное социальное решение об их поддержке – люди будут получать бесплатные лекарства, – отметил председатель Липецкого областного Совета депутатов Павел Путилин. – Медики будут выписывать рецепты на необходимые для лечения препараты. Перечень бесплатных лекарств утвержден программой государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи гражданам на территории Липецкой области.

Прогнозно в ноябре и декабре на бесплатные лекарства для больных CoVid-19 из областного бюджета потребуется выделение дополнительных 9,3 млн. рублей. В 2021 году на эти цели будет направлено более 56 млн. рублей.