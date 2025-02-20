В Липецкой области начали подготовку к возможному весеннему паводку. Этот вопрос обсудили на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Липецкой области.

Специалисты проанализировали гидрометеорологические условия и представили предварительный прогноз паводка на 2025 год. Согласно данным метеорологов, максимальные уровни воды в реках Липецкой области, включая Дон и его бассейн, ожидаются ниже многолетней нормы.

Этому способствуют несколько факторов. Длительные оттепели в декабре и январе привели к полному отсутствию снега, который начал накапливаться только с 7 февраля. Промерзание почвы в регионе составляет 13–28 см, что в 2–3 раза меньше нормы. Высота снежного покрова – от 7 до 15 см при норме 18–25 см, а значит, талые воды не будут застаиваться. С ноября температура воздуха превышала норму: на 3°C в ноябре, на 2°C в декабре и на 7°C в январе. В феврале и марте температурный фон ожидается в пределах климатической нормы.

Первый заместитель губернатора Липецкой области Александр Рябченко призвал быть готовыми к различным вариантам развития событий. Специалисты продолжают наблюдение за гидрометеорологической обстановкой, уровнем воды в реках и будут оперативно информировать о возможных изменениях. «Необходимо смоделировать все возможные ситуации прохождения паводка, включая самые критические и быть готовыми к любому сценарию», – подчеркнул губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.