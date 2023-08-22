Более 20 наименований медовой продукции липецких фермеров размещено на маркетплейсе цифровой экосистемы «Свое» Россельхозбанка. Это фирменный липовый мёд, акациевый, донниковый, гречишный, черноклёновый, разнотравье и другие. Освоена липецкими производителями и технология изготовления крем-мёда с различными добавками. Всего на платформе можно увидеть товары трех липецких пчеловодов. Также банк оказывает пчеловодам финансовую и консультационную поддержку. А в рамках образовательного проекта «Школа фермера» за последние три года в Липецкой области прошли обучение и успешно защитили дипломные проекты 12 пасечников.

Как сообщили в Россельхозбанке, с 2017 года производство меда в России растет в среднем на 1% в год. В 2022 году было произведено больше 67 тысяч тонн. По подсчетам аналитиков, среднестатистический россиянин потребляет около 0,5 килограмма меда в год. Практически весь потребляемый мед производится внутри страны. Объем импорта составляет менее 1% потребления. «Липецкая область по праву считается кормилицей. Мы выращиваем и производим пищевую продукцию в таком объеме, что можем не только полностью обеспечить себя, но и экспортировать. Сельскохозяйственная отрасль развивается интенсивно: внедряются передовые технологии, используются научные методы», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.