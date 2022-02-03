Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов в своем Инстаграм поделился ожиданиями от стартующих в Пекине зимних Олимпийских игр.

В шуточном ролике камера следует по коридорам областной администрации и заглядывает в кабинет губернатора, где тот разламывает печенье с предсказанием. На бумажке видна надпись: «Мы победим».

В своем обращении к подписчикам он попросил поддержать флешмоб в поддержку сборной России и размещать в соцсетях посты с хэштегом #командагероев.

«Миллионы ждут этого. И я – тоже. Олимпиада начинается!», — написал Игорь Артамонов. — Для меня, как для любителя спорта, это особенные соревнования, наполненные волнением и гордостью. Не говорю уже о спортсменах – для многих это апогей карьеры, смысл жизни.

Болею за каждого из россиян, под каким бы флагом мы не выступали. Ребята достойны побед и будут выкладываться на все 100%. Верим в нашу сборную, поддерживаем, желаем удачи и здоровья!

Передаю эстафету голосу российского биатлона Дмитрию Губерниеву, чемпионке-легкоатлетке Елене Коробкиной и Липецкому беговому сообществу».