Несмотря на регулярные профилактические рейды и беседы огнеборцев с жителями района о правилах пожарной безопасности при использовании отопительных приборов, печей пожары, к сожалению, все же случаются.

Структурными подразделениями администрации района проводятся еженедельные рейды по территории сельских администраций. Посещаются многодетные семьи, одиноко проживающие граждане. Представители Госпожнадзора проверяют исправность отопительных приборов, электропроводку, печи. Выявленные замечания хозяева жилья должны исправить. С ними проводится инструктаж о мерах пожарной безопасности, раздаются соответствующие буклеты.

Один из рейдов, в котором приняли участие дознаватель отделения надзорной деятельности по Грязинскому, Добринскому и Усманскому районам Владимир Юшков и начальник отдела мобилизационной подготовки и делам ГО и ЧС администрации Добринского района Сергей Долматов, прошли по территории Демшинского сельского поселения.

Глава сельсовета Александр Двуреченских в беседе рассказал, что на подконтрольной ему территории не больше десятка семей для обогрева своих домов используют печное отопление. Большинство из них членом рейдовой группы удалось застать дома. Стоит сразу отметить, что хозяева жилья содержат печи и дымоходы в исправном состоянии.

Проверяющие тщательно осмотрели каждую печь, никаких нарушений они не обнаружили. С каждым хозяином участники рейда побеседовали о правилах пожарной безопасности и последствиях, к которым может привести пренебрежение ими. Все, кого навестили проверяющие, получили соответствующие памятки. Рейды будут продолжаться и по территориям других сельских поселений.