Экскурсия по русской избе: в РДК 19 января культработники показали обычаи и искусство нашей местности. Праздник в Добринском районе положил начало Году нематериального наследия и культуры народов страны.

Поскольку основное население у нас — русские люди, то и были представлены исконно русские ценности. Культработники потрудились на славу. Открыл торжество глава Добринского района Роман Иванович Ченцов.

— Многонациональная Россия уникальна своими традициями, — сказал он, — и наша задача — сохранить культурное наследие и развивать его, чтобы об этом помнили дети и внуки.

Мероприятие проводилось в формате экскурсии по русской избе. Тут тебе и печка с лавкой, и расписная глиняная посуда. Кстати, шуточный спор между гостями и хозяевами начался из-за крынок.

Рождённые в Тербунском районе немного поправили гостеприимную «хозяйку» избы Аллу Свинцову (Плавицкий ДК): у них там эту посуду называют махоткой. (Так у нас здесь ещё то же самое корчагой (корчажкой) «кличут»).

В избе сидела пряха (Ольга Болдина, Паршиновский ДК). Хоть мы все у бабушек этому ремеслу на прялках и учились, но теперь вряд ли сумеем так искусно, как они когда-то, работать одновременно руками и ногами, да ещё следить, чтоб не спуталось…

Обязательным атрибутом в избе была люлька младенца. А в неё крестьяне клали тряпичных кукол. Безликие, они делались такими специально, чтоб злой дух в них не поселился и не перешёл, не дай Бог, к малышу, ведь наши глаза — зеркало души. Об этом собравшимся рассказала Елена Леньшина (Тихвинский ДК).

Много и других мастериц в избушке собралось. Одна лапшу русскую натирала (Клавдия Скворцова, Березнеговатский ДК). Другая сама глиняные игрушки, в том числе свистульки, в виде весёлых кошек лепила (Елена Соболева, педагог ДЮЦ «Ритм»).

Разве мог крестьянин обойтись без валенок в зимнюю стужу? Нет, конечно! Вот третьи умелицы и валяли эту вековую обувь (Татьяна Нестерова, зав. Талицкой библиотекой). Четвёртые хозяева пирогов да блинов напекли, чаем всех угощали (Валентина Крылова — Среднематрёнский ДК, Ольга Рудакова — Демшинский ДК, Виктор Языков — Пушкинский ДК). Русский народ хлебосолен, а уж на праздники — и говорить нечего!

Не обошлось тут и без святочных гаданий. Татьяна Иноземцева и Елена Кечко (Хворостянский ДК) нагадали гостям и дальние путешествия, и замужество, и денег…

Мероприятие проходило на великий православный праздник Крещения Господня. Какое же торжество без русской гармони и плясок? Ансамбль «Калинушка» с гармонистом Алексеем Якимовым (Плавицкий ДК) и танцевальный коллектив «Сударушка» порадовали своим творчеством честной народ. Экскурсоводом всего действа была Надежда Волкова, заведующая методическим отделом РДК.

Она же собравшимся зрителям напомнила, что сразу три объекта нематериального культурного наследия Добринского района внесены в электронный реестр регионального значения: это сжигание Пурины в Талицком Чамлыке, лозоплетение в Салтычках и похороны мушки-блошки в Хворостянке.

Праздник состоялся под эгидой Союза женщин. Его посетили гости из Липецка: председатель Союза женщин Липецкой области Вера Ивановна Урываева, почётный председатель этой общественной организации Валентина Ивановна Курлова и руководитель обкома профсоюзов работников культуры Клавдия Петровна Копёнкина. Кроме того, в наш район была приглашена заместитель главы Добровского района Елена Анатольевна Борисенко. Она, как и Галина Михайловна Демидова у нас, является на своей территории председателем районной женской организации.

— Передаю огромный привет добрым жителям Добринского района от добрых селян Добровского, — заявила гостья из одноимённого с нами муниципалитета и предложила дружить «домами».

Выступавшая со сцены В.И. Урываева высоко оценила старания наших культработников и попросила подобные мероприятия при участии Союза женщин провести в каждом поселении, чтобы старшие по возрасту жители о своих традициях помнили и передавали их потомкам, пока ещё есть от кого узнать о прошлом.

— Мы должны популяризировать народное искусство, сохранять культурные традиции и нашу самобытность, — подытожила она. — Как дерево не растёт без корней, так и человек не может существовать без традиций своих предков.