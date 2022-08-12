Алла Волкова — замдиректора, учитель физики и информатики гимназии № 12 города Липецка, победитель Всероссийского конкурса «Учитель года России — 2015», победитель Всероссийского конкурса «Учитель будущего», заслуженный учитель, заслуженный работник образования Липецкой области вошла в Совет учителей–блогеров при ведомственном Общественном совете Министерства просвещения Российской Федерации.

Всего экспертная комиссия получила более 270 заявок из 59 регионов страны. Членами Совета стали 26 человек. Все участники – практикующие педагоги, активно ведущие аккаунты в социальных сетях и имеющие в них обширную аудиторию. Цель создания нового объединения – усиление взаимодействия министерства с экспертным педагогическим сообществом.

Деятельность совета будет способствовать обеспечению единого образовательного пространства через распространение информации в социальных сетях о решениях в сфере образования. Члены совета будут участвовать в обсуждении наиболее важных вопросов образования, выступать с инициативами и предлагать мероприятия, направленные на повышение престижа педагогической профессии.