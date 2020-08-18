Педагог ДЮЦ «Ритм» Александр Жаворонков стал финалистом областного конкурса

Руководитель объединения «Шахматы» детско-юношеского центра «Ритм» Александр Николаевич Жаворонков стал финалистом областного публичного конкурса «Сердце отдаю детям».

В этом году за победу боролись 28 лучших педагогов сферы дополнительного образования из 25 образовательных организаций региона. В «Технической», «Художественной», «Естественно-научной», «Физкультурно-спортивной» и «Социально-педагогической» номинациях они прошли три испытания.

После представления своих программ дополнительного образования и видеозаписей на тему «Моё педагогическое послание профессиональному сообществу» участники конкурса собрались за «круглым столом», который в условиях пандемии прошёл в формате видеоконференции. Дискуссия коснулась актуальных вопросов развития сферы дополнительного образования детей в рамках нацпроекта «Образование».

Профессиональную оценку участникам конкурса «Сердце отдаю детям» дали члены жюри. После подсчёта баллов во второй этап перешли 15 педагогов, в числе которых оказался и Александр Николаевич. Для участия в финальном этапе конкурса он представил открытое занятие, проведённое с помощью электронного образовательного ресурса, а в последний день июля стал участником импровизированного группового конкурса на умение работать в команде, критически и креативно мыслить.

Финалист областного конкурса «Сердце отдаю детям» Александр Жаворонков был награждён благодарственным письмом областного комитета Профсоюза работников народного образования и науки РФ и денежной премией.