Людмила Родионова, педагог школы села Стегаловка Долгоруковского округа, стала финалистом Всероссийского конкурса «Алтарь Победы». Она представила авторскую разработку классного часа «Елец-удалец, отважный боец», посвящённого 85-летию Елецкой наступательной операции.

Итоги конкурса подвели на педагогическом форуме в Московском педагогическом государственном университете. Он собрал больше 400 учителей со всей России. Участники делились опытом и обсуждали, как интересно и доступно рассказывать школьникам о событиях Великой Отечественной войны.

«История родного края становится гораздо ближе и понятнее детям, когда о ней рассказывают через судьбы людей и реальные события. Елецкая наступательная операция — одна из героических страниц истории нашей области. Важно, что наши педагоги находят интересные способы передать эти знания школьникам, а их опыт получает признание на всероссийском уровне», — сказал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Разработка липецкого педагога помогает детям узнать больше об истории родного края и подвиге защитников Ельца. Конкурс проводится при поддержке Минпросвещения России в рамках национального проекта «Молодёжь и дети».