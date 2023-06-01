Лучших учителей-дефектологов выбрали в Липецкой области. Абсолютным победителем областного публичного конкурса стала Наталья Анисимова, учитель-логопед детского сада №34 города Ельца.

Победителями стали Елена Клочкова, учитель-дефектолог школы №19 Ельца, а также учитель-логопед Елена Пожидаева из детского сада №134 Липецка. Абсолютный победитель получит областную премию в размере 60 000 рублей, а каждый победитель по 20 000 рублей.

В этом году на областной конкурс было подано 15 заявок из Липецка, Ельца, Задонска. Педагоги представили фрагмент урока, а в финале провели мастер-класс и «Кейс-метод в специальном образовании» на тему «Дефектологическая наука и практика в России: ответы на вызовы времени».

Цель конкурса – выявление, поддержка и поощрение творческих работающих учителей-дефектологов, учителей логопедов, повышения престижа учительского труда и распространение педагогического опыта.

«Учительское сообщество Липецкой области всегда отличается тем, что идет в ногу со временем, творчески подходит к своему делу. Не отступая от лучших педагогических традиций, учителя региона активно внедряют инновации, постоянно модернизируют образовательный процесс. Опыт многих педагогов можно назвать уникальным», – считает губернатор Игорь Артамонов.