Учитель школы №23 Надежда Коротнева стала победителем заочного этапа Всероссийского конкурса «Педагогический дебют —​ 2021» в номинации «Молодые учителя».

Она представляла образовательный проект гражданско-патриотической направленности “Чтобы помнили…”, эссе и план-конспект урока немецкого языка в 11 классе.

Заключительный очный этап соревнований пройдет в конце 2021 года в Москве. Надежде предстоит публичное выступление и учебное занятие по предмету в цифровой образовательной среде.

Конкурс проводится при поддержке «Ассоциации лучших школ» под патронатом Комитета Государственной Думы ФС РФ по образованию и науке, Министерства просвещения РФ, Министерства науки и высшего образования, Общественной палаты и Общероссийского Профсоюза образования.

Цель состязаний – создать условия для развития творческого потенциала и самореализации, формирования гражданской позиции молодых педагогов, формирования активного профессионального отношения к совершенствованию системы образования.

Участники конкурса – молодые педагоги, стаж которых не превышает пяти лет. Ежегодно в соревнованиях участвует более 300 конкурсантов со всей страны. Их работы оценивает экспертная группа жюри, сообщили в управлении образования и науки Липецкой области.