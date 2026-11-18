Елена Мозгунова, заместитель директора Лебедянского техникума промышленных, информационных технологий и управления, стала победителем федерального проекта «Знание.Наставники» Российского общества «Знание». Она отличилась в категории «Наставник-руководитель».

На конкурс педагог представила проект по работе со студентами группы риска. В его основе — индивидуальный подход к каждому учащемуся, помощь в преодолении трудностей и развитии самостоятельности.

«Наставник не навязывает собственное мнение, а стимулирует развитие индивидуального видения студента», — считает Елена Мозгунова.В ходе отбора участники решали практические педагогические задачи и представляли собственные методики наставничества. Всего победителями стали 1600 специалистов со всей России. Ещё 220 участников, показавших высокие результаты, пройдут специальную образовательную программу.

«Хороший наставник помогает молодому человеку не только освоить профессию, но и поверить в собственные силы. Особенно важна такая поддержка для ребят, которые оказались в сложной жизненной ситуации. Приятно, что опыт Елены Мозгуновой получил признание на федеральном уровне», — сказал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Проект «Знание.Наставники» реализуют Министерство просвещения России и Российское общество «Знание».