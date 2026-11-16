Педагог из Липецкой области вошла в тройку лучших на межрегиональном конкурсе

Алёна Князева, советник директора школы №2 села Каликино Добровского округа, заняла третье место в межрегиональном конкурсе лучших практик взаимодействия с родительским сообществом. Её проект отметили в номинации «Семья — соавтор практики».Вместе со школьниками и родителями педагог организует помощь участникам СВО и их семьям.

Дети и взрослые собирают посылки с предметами первой необходимости, пишут письма и готовят подарки для бойцов. Такая совместная работа объединяет семьи и школьный коллектив.

«Когда семья вместе обсуждает ценности, вместе творит и вместе помогает, рождается чувство сопричастности, которое нельзя передать словами», — поделилась Алёна Князева.

Всего участники конкурса представили проекты в пяти номинациях. Липецкая область вошла в пятёрку самых активных регионов по числу заявок. Лучшие практики включат в методический сборник «8 граней воспитания. Ключ для родителей», чтобы их могли использовать педагоги по всей стране.

«Когда родители участвуют в школьной жизни не только как зрители, а вместе с детьми делают добрые дела, это совсем другой уровень воспитания. Алёне Князевой удалось объединить семьи вокруг общего дела — помощи тем, кто в ней нуждается. Рад, что опыт наших педагогов получает признание на таком уровне», — отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.