Подведены итоги регионального этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Педагог-психолог России – 2021». Абсолютным победителем стала Анна Севрюкова, педагог-психолог школы №19 города Ельца. Она представит наш регион на федеральном этапе конкурса в Москве

«Труд педагога-психолога – это возможность ежедневно взаимодействовать с детьми, быть в постоянном движении. Каждому ребёнку должно быть комфортно учиться, чтобы он смог достичь результатов, развивался, готовился к взрослой жизни», – рассказала победительница.

В финальном этапе конкурса принимали участие 10 педагогов-психологов из Липецка, Ельца, Липецкого, Елецкого и Тербунского районов. Все они работают в детских садах, школах, профессиональных образовательных учреждениях, в том числе специальных школах-интернатах. Участники представили экспертному жюри методики, техники и приёмы, которые они используют в своей работе.

«Работа с детьми – большая ответственность, особенно труд психолога, ведь маленькая личность открывает тебе душу. Наши педагоги-психологи показали хороший результат, что является подтверждением их профессионализма и высокого уровня образовательной системы Липецкой области», – считает глава региона Игорь Артамонов.

Конкурс завершился церемонией награждения, в которой приняли участие заместитель главы администрации Липецкой области Анатолий Якутин и начальник регионального управления образования и науки Лилия Загеева. Они вручили победителю и лауреатам конкурса дипломы, а также поздравили всех участников профессионального состязания.