Педагог Центра цифрового образования детей «IT-куб» Центра дополнительного образования Липецкой области Денис Коробейников представит регион во Всероссийском конкурсе профессионального мастерства работников сферы дополнительного образования «Сердце отдаю детям». Финал пройдёт в очном формате с 19 по 23 сентября в Красноярске.

Денис Александрович борется за победу в номинации «Педагог-наставник в дополнительном образовании». По итогам федерального заочного этапа конкурса «Сердце отдаю детям» он вошёл в число 90 сильнейших педагогов страны. В Центре «IT-куб» преподаёт «Электронику» и является наставником для молодых педагогов по робототехнике и программированию.

Всероссийский конкурс профессионального мастерства работников сферы дополнительного образования «Сердце отдаю детям» организован Министерством просвещения Российской Федерации и Общероссийским Профсоюзом образования. Федеральный оператор конкурса — ФГБУК «ВЦХТ».