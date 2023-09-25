Липчане Александр Булохов и Валерия Никульникова стали призерами Всероссийского конкурса профессионального мастерства работников сферы дополнительного образования «Сердце отдаю детям». Финал проходил с 19 по 22 сентября в Санкт-Петербурге. Победителей и призеров объявили на церемонии награждения в Большом Петергофском Дворце.

Педагогу Центра цифрового образования детей IT-куб Александру Булохову досталось серебро в технической номинации. Сотруднику Дома творчества «Октябрьский» Липецка Валерии Никульниковой – бронза в естественнонаучном направлении. «Оказаться в числе призеров престижного конкурса – большое достижение. Уверен, это станет стимулом к дальнейшей плодотворной работе, а опыт общения с коллегами из других регионов даст новые идеи для организации образовательного процесса», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

«Сердце отдаю детям» — самый масштабный профессиональный конкурс среди работников дополнительного образования. В Год педагога и наставника Всероссийский конкурс отмечает 25-летие. Организаторами выступают Минпросвещения России и Общероссийский Профсоюз образования.