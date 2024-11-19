Педагоги Елецкого колледжа инновационных технологий заняли второе место на Фестивале по кинопедагогике «Лента памяти». Они представили фильм «Культурный дневник студента», который рассказывает о боевом подвиге командира партизанского отряда Дениса Горелькова, уроженца села Казаки Елецкого района. Фашисты расстреляли его в декабре 1941 года на глазах односельчан. В фильме использованы воспоминания членов семьи героя.

Всего на фестиваль поступило 238 методических разработок из 30 регионов России. «Очень важно, что жители региона помнят и чтят героическое прошлое своей страны. Такие фильмы невозможно снять без искреннего чувства любви к своей Родине и уважения к людям, которые творили великую историю огромной страны», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.