Победителей областных публичных конкурсов профессионального мастерства сегодня чествовали на торжественном приёме «Успех ученика – успех учителя». В праздничном зале встретились учителя, воспитатели, педагоги дополнительного образования и мастера производственного обучения. Всего 19 человек. Заслуженных наград удостоены победители профессиональных конкурсов «Воспитатель года», «Сердце отдаю детям», «Учитель года» и областного конкурса мастеров производственного обучения.

«Важность профессии учителя сложно переоценить. Образование — самое важное, что есть у нас. Успешные дети, которые завтра выйдут во взрослую жизнь, будут прославлять учителей, школу, область. Мы заинтересованы в повышении качества образования, ведь от этого зависят все остальные сферы жизни. Успех ученика — это успех учителя, поэтому будем улучшать материальную базу и поддерживать педагогов», — подчеркивает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Кроме этого, чествовали 28 самых умных школьников — областных стипендиатов и лауреатов областной премии им. Г.И. Горской. Лучших из лучших поздравили заместитель губернатора Липецкой области Анатолий Якутин и начальник управления образования и науки Липецкой области Лилия Загеева.

«Желаю всем продолжать творческий путь. Учителям – выпускать новых талантливых личностей, а ученикам – доброй дороги. Изобретайте новое, воплощайте свои идеи в реальность», — отметил Анатолий Якутин.

Абсолютный победитель областного конкурса «Учитель года-2021» Ольга Дронова передала «Хрустального пеликана» учителю физики школы им. Л.Н. Толстого Светлане Цукановой. Педагог представит Липецкую область на Всероссийском конкурсе «Учитель года России» в этом году.