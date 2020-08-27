Педагоги из 30 регионов повысили квалификацию в липецком Центре «IT-куб»

Центр цифрового образования детей «IT-куб» Центра дополнительного образования Липецкой области на полторы недели стал площадкой проведения образовательных сессий для будущих руководителей и наставников федеральной сети центров «IT-куб». Обучение проходило с 17 по 26 августа. За три сессии квалификацию повысили около 150 педагогов из 30 регионов страны, от Санкт-Петербурга до Норильска.

Организатором сессий, которые сейчас проходят на четырех площадках страны, выступает Фонд новых форм развития образования – проектный офис национального проекта «Образование». По итогам образовательных сессий участники получили удостоверения повышения квалификации.





Первую часть обучения все педагоги прошли онлайн. В Липецке участники сессий перенимали у коллег опыт проектной деятельности: осваивали методы и инструменты креативной разработки, генерации идей, слушали интерактивные лекции и выполняли практические задания, в том числе направленные на развитие гибких компетенций.

– Будущие наставники на нашей площадке совместно отработали технологии проведения занятий, приобрели новые навыки командной работы. После обучения они будут работать в центрах «IT-куб» в своих регионах. Мы делимся тем, что уже наработали за год. Конечно, это большая честь и ответственность принимать гостей в липецком Центре «IT-куб», – говорит директор Центра дополнительного образования Липецкой области Ирина Малько.

«IT-куб» – центр образования детей по программам, направленным на ускоренное освоение актуальных и востребованных знаний, навыков и компетенций в сфере информационных технологий. Проект формирует современную образовательную экосистему, объединяющую компании – лидеров IT-рынка, опытных наставников и начинающих разработчиков от 7 до 18 лет.