Образовательно-развлекательную программу «Экологическая карусель» провели для школьников из Донбасса педагоги Центра дополнительного образования «ЭкоМир» Липецкой области. Шесть интерактивных площадок организовали для детей разного возраста и интересов, сообщили в управлении образования и науки региона.

Для малышей устроили мастер-классы «Волшебная бумага» и «Задорные лягушки». Они сделали для своих мам и бабушек поздравительные открытки к 8 Марта, оформили коллективное панно «Весна-красна». В технике оригами создали «игрушки-лягушки» и провели среди них соревнование по прыжкам в длину. Старших ребят привлекла площадка «Зеленая энергетика». Они узнали об альтернативной энергетике, на действующих моделях изучили принципы получения солнечной, ветровой и осмотической энергии.

Большой интерес вызвала площадка «Юный исследователь». С помощью мобильной экологической лаборатории и цифровых датчиков школьники научились определять шумовое загрязнение окружающей среды, влажность и освещенность в помещении, качество питьевой воды, чистоту снежного покрова, а также содержание нитратов в свежих овощах и фруктах. Оборудование для исследований было получено Центром «ЭкоМир» в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» нацпроекта «Образование». «Воспитание экологической культуры с самого раннего возраста является необходимой частью комплекса мер по сохранению окружающей среды», – отмечает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.

Площадка «Экологическая игротека» предлагала пройти мини-квесты, разгадать ребусы, поучаствовать в викторинах. Неизменный аншлаг был на мастер-классе «Творчество без границ». Участники рисовали в технике пластилинографии, мастерили сувениры-шкатулки для мам. Из опилок и овсяных зерен создавали Травянчиков – человечков с зелеными травяными волосами из проросших семян. Из фигурных макаронных изделий, окрашенных акриловыми красками, собирали яркие и оригинальные браслеты. Все участники «Экологической карусели» получили сувениры на память.