Липецкий «Экологический патруль» удивил посетителей Международной выставки-форума «Россия» на ВДНХ. Педагоги Центра дополнительного образования «ЭкоМир» Липецкой области предложили посетителям сравнить водопроводную липецкую воду с водопроводной московской, а также с кипяченой и бутилированной. С помощью полевой экологической лаборатории, экочемоданчика, экотестера и бинокулярного микроскопа они провели мини-исследование качества питьевой воды. Под руководством специалистов гости определяли прозрачность, вкус, электропроводность, жёсткость воды и уровень pH, рассуждали об эффективности кипячения и использования бытовых фильтров.

В работе локации «Экологический патруль в действии» использовалось оборудование Экостанции – структурного подразделения Центра дополнительного образования «ЭкоМир» Липецкой области, который был создан в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование», инициированного Президентом России Владимиром Путиным.

«Выставка «Россия» показывает гостям не только достижения каждого региона и поводы для гордости, но и позволяет погрузиться во многие процессы – промышленные, социальные, природные, экологические – и оценить их. Это очень увлекательно и полезно», – считает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.