В школе информационных технологий №26 города Липецка прошел установочный семинар для участников регионального этапа конкурса «Учитель года Липецкой области–2022». Он объединил 20 педагогов-победителей муниципального этапа конкурса. Их познакомили с порядком проведения регионального этапа, программой и критериями оценивания состязаний. Эксперты и координаторы конкурса рассказали о каждом испытании, поделились своим опытом.

На установочном семинаре среди конкурсантов была проведена жеребьёвка, которая определила порядок прохождения участниками конкурсных испытаний первого очного тура.

Конкурсные испытания в рамках публичного конкурса «Учитель года Липецкой области–2022» начнутся 16 марта. На первом этапе педагоги проведут открытый урок и поделятся своим профессиональным опытом в вопросах обучения и воспитания во время «Методического семинара».

По результатам первого этапа будут объявлены 5 лауреатов конкурса. Именно они продолжат соревнование на втором этапе, который пройдет 25 марта. Финалистам предстоит провести «Мастер-класс» и представить свой «Образовательный проект» в формате внеурочного мероприятия с детьми.

Абсолютному победителю, занявшему первое место в рейтинговой таблице по итогам голосования, будет присуждено звание «Учитель года Липецкой области», вручён диплом и областная премия в размере 250 тысяч рублей.