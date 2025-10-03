Педагоги Липецкой области имеют право выйти на пенсию досрочно

Педагогические работники Липецкой области могут рассчитывать на пенсию раньше общеустановленного возраста. Для этого им необходимо иметь 25 лет стажа работы в учреждениях образования и 30 пенсионных коэффициентов, сообщает Отделение СФР по Липецкой области.

Сегодня в Липецкой области проживает больше 11,7 тыс. педагогических работников, которые воспользовались правом выйти на пенсию досрочно. Оформить такую пенсию можно через пять лет с момента выработки педагогического стажа. В 2024 году вышли на пенсию досрочно 257 липецких педагогов. В 2026 году это смогут сделать те, кто выработал 25 лет педагогического стажа в 2022 году.

В льготный стаж педагогов также засчитываются периоды профессионального обучения и дополнительного профессионального образования (периоды повышения квалификации с отрывом от работы), если в это время работодатели уплачивали за них страховые взносы. Узнать о выработанном педагогическом стаже и подать заявление о назначении пенсии липецкие преподаватели могут на портале госуслуг, заказав выписку из индивидуального лицевого счета.

С 2024 года список педагогических работников, которые имеют право досрочно выйти на пенсию, расширен. Теперь в него включены тьютор, инструктор по физической культуре и советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями. Периоды работы в этих должностях с учётом выполнения всех условий, предусмотренных пенсионным законодательством, будут включены в специальный стаж. Дополнительные вопросы можно задать по телефону горячей линии: 8(800)100-00-01 в рабочее время.

«Труд педагога очень ответственен и непрост. Специалисты, посвятившие многие годы этой работе, достойны не только уважения и благодарности, но и особых льгот», – считает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.