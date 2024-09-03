Награждение представителей сферы образования Липецкой области состоялось 2 сентября в правительстве региона. Участие в торжественном мероприятии принял губернатор области Игорь Артамонов.

«Роль учителя в воспитании подрастающего поколения сложно переоценить. Педагоги не только дают знания по предметам, но и служат примером честности и справедливости, делают большой вклад в воспитание патриотов, которые любят свою страну, свою семью, и мечтают вырасти и приносить пользу Родине», – сказал на церемонии Игорь Артамонов.

За успешную подготовку обучающихся, получивших 100 баллов на едином государственном экзамене, благодарностями губернатора отмечены 33 педагога. Еще семь человек за профессионализм и добросовестный труд получили региональные награды, в том числе благодарности, почетные грамоты, юбилейные медали. Директор курсов дополнительного профессионального образования, профориентации и трудоустройства выпускников Липецкого филиала Финуниверситета при Правительстве РФ Елена Решетникова награждена знаком отличия правительства Липецкой области «Почетный наставник».