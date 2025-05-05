Педагоги лицея делились опытом с коллегами

В стенах этого учреждения состоялся районный семинар заместителей директоров по воспитательной работе.

Программа была очень насыщенной. Открыла мероприятие заместитель директора по учебно-воспитательной работе лицея Е.В. Скоморохова, прочитавшая доклад из опыта работы «Семья и школа: воспитание человека, гражданина, патриота Родины». Она подчеркнула, насколько велика в духовно-нравственном воспитании роль семьи.

Собравшимся представили очень проникновенную литературно-музыкальную композицию под руководством В.И. Пуриче из ежегодного конкурса «Да святится имя Твое», с которой в нынешнем году лицеисты стали призёрами в Липецке (он направлен на духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения, композиции могут быть посвящены Господу, Пресвятой Богородице, святым, а также Церкви Христовой и т.д.). Многих зрителей она проняла до слёз, как и последующая театральная постановка «Подранки» (рук. школьного театра — И.Ю. Ростовцева и Л.А. Игуменова), посвящённая детям и воспитателям из детского дома, находившимся в фашистской оккупации.

Приближается дата Великой Победы, поэтому большая часть семинара была отведена этому событию. Педагогов района познакомили со школьным музеем лицея (рук. — С.В. Черникова), отдельный зал которого знакомит с добринцами, защищавшими Родину на фронте и ковавшими Победу в тылу.

Светлана Викторовна также организовала устный журнал «А память нам покоя не даёт», пригласив на него восемь семей. Они с трепетом рассказали о подвиге героев своей семьи, показав их фотографии и награды. К сожалению, многие отметили, что не весь архив от дедов-прадедов и бабушек сохранён, не на все медали и ордена теперь можно посмотреть, поскольку в детстве сделали из них игрушки…

С огромным волнением мамы и бабушки со своими детьми и внуками говорили о родственниках-фронтовиках и тружениках тыла. Целые истории судеб, в которых было место и трагедиям, и восторгам, поведали Аминовы, Мирзаянц, Долматовы, Костомаровы, Поцхорая, Ращепкины, Понарьины и Носоновы.

Понарьина Ирина Викторовна во время учёбы в Липецком педуниверситете стала соавтором книги «Память народа. Память семьи». Имя их героя — Носонова Николая Тимофеевича — теперь увековечено в этом издании.

И.В. Понарьина увековечила имя своего родственника- фронтовика в книге, соавтором которой стала в студенческие годы.

Участники семинара не только созерцали и слушали, но и выступили в роли мастеров во время изготовления броши из георгиевской ленты. Это занятие провела А.Э. Ильина, советник директора по воспитанию. В кабинет «Точка роста» она тоже пригласила три семьи (мам Ольгу Анатольевну Титову с пятиклассником Никитой, Бахтину Татьяну Ивановну с первоклассником Ярославом и пятиклассником Ильёй и бабушку Зою Михайловну Костомарову с внучкой-второклассницей Полиной). Все старались сделать себе изделие поаккуратнее и покрасивее. Был среди приглашённых педагогов единственный мужчина — Баграт Самвелович Матинян из Пушкинской школы, который одним их первых справился с заданием, чем очень удивил остальных женщин и девушек.

И вновь все вернулись в актовый зал, где руководитель клуба «Наследие» Алла Михайловна Климентова провела заседание, посвящённое 39-й годовщине трагедии на Чернобыльской АЭС. Приглашённые, а среди них были военком Добринского района Сергей Николаевич Копцев и дочь ликвидатора аварии, доктор Ирина Владимировна Иванова, отметили, насколько страшной была эта трагедия, унёсшая тысячи жизней. Даже если это не произошло в первые дни, то потом радиация стала главной причиной болезней и смертей для ликвидаторов.

— Подвиг чернобыльцев, — сказал С.Н. Копцев, — сродни подвигу тех, кто защищал Родину на фронтах во время Великой Отечественной войны, поскольку не щадили своей жизни ни те, ни другие. Совершенно никто не думал о себе — только о Родине.

Ну а одними из многочисленных защитников на АЭС стали, как всегда, обычные солдаты. Поэтому лицейский музколлектив «Племянники группы “Любэ”» посвятили им одну из песен. Так как здесь присутствовало немало детей, то для них организовали своеобразную эстафету по «тушению реактора» (учитель физкультуры — Е.Н. Кретинина).

Эстафета по «тушению пожара».

Итог этой части мероприятия подвела прокурор района Елена Викторовна Носонова.

— Очень важно помнить о таких страшных событиях, чтобы они не повторились более никогда. И не надо забывать героев, заслонивших собой мир от ещё более жутких последствий аварии в Чернобыле. Подобные мероприятия очень нужны для подрастающего поколения.

Ну а в целом были сделаны выводы после. Педагоги делились своими впечатлениями.

— Программа в лицее всегда очень плотная, — говорит советник директора по воспитанию Мазейской школы Наталия Викторовна Найдёнышева, — есть что себе «взять на карандаш». И всегда с удовольствием смотрю их трогательные театральные постановки, которые пробирают просто до мурашек. Настоящие артисты!

«Быть советником по воспитательной работе – очень ответственная миссия. Важно не только учить, но и воспитывать детей. Важно формирование у подрастающего поколения активной жизненной позиции. Такие советники могут выстроить правильный, конструктивный диалог с ребятами и создать вокруг ребёнка единую гармоничную среду для его развития», – подчеркивает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.