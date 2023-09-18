Мастерскую «Психологические узоры» от областного Центра «СемьЯ» провели в управлении образования и науки региона. В ней приняли участие более ста педагогов-психологов образовательных организаций Липецкой области и главных внештатных психологов муниципальных образований. На встрече рассмотрели алгоритмы действий педагога-психолога при работе с детьми «группы риска», обсудили важную роль классного руководителя в поддержке и помощи подросткам. Отдельное внимание было уделено методам сопровождения детей и подростков с тревожными мыслями и намерениями.

Тренинги Центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи стали не только ценным источником знаний, но и помогли психологам справиться с профессиональным эмоциональным выгоранием, найти ресурсы для эффективной работы. Обмен опытом и совместное обсуждение проблем способствует созданию благоприятной среды для развития подрастающего поколения и успешной адаптации в образовательной среде.

«Важно уделять особое внимание детям и подросткам, чутко реагировать на изменения в настроении или поведении и грамотно выстраивать взаимодействие и поддержку. Сейчас в школах работают психологи, которые имеют соответствующее образование и опыт, но нужно и постоянно повышать компетенции, потому что время не стоит на месте и вместе с ним меняются факторы воздействия на психику», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.