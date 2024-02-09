На базе лицея №1 п. Добринка прошел семинар заместителей директоров по воспитательной работе по теме «Развитие системы ученического самоуправления через финансовую грамотность». Кроме педагогов в нем приняли участие начальник районного управления финансов О.А. Быкова и ее заместитель Т.В. Григорова.

Перед началом работы — по чашечке чая

Из семи средних школ района приехали педагоги в Добринку, чтобы изучить опыт своих коллег. В фойе здания участников семинара приветствовала директор лицея Татьяна Михайловна Селиванова. Встречали гостей школьники, вели их по шумным школьным коридорам к месту проведения мероприятия, предлагали выпить чашечку чая перед началом работы. С первых же минут ребята подкупили гостей своим радушным приемом, вниманием. Лицеисты были настоящими хозяевами в своей школе.

Педагоги обратили на это внимание сразу же и еще до начала семинара отметили, насколько активно участвуют в жизни лицея учащиеся.

— Семинар для взрослых, а главные действующие лица здесь — дети, — подчеркнула Н.А. Дроздова из гимназии. — Наравне со своими педагогами они выполняют функцию организаторов. Это уже пример хорошо отлаженного ученического самоуправления.

Для чего нужно ученическое самоуправление?

Об этом подробно рассказала заместитель директора лицея Екатерина Васильевна Скоморохова.

Основная цель работы органов самоуправления — формирование у учащихся готовности и способности выполнять систему социальных ролей человека. Этому всё и подчинено.

Как в настоящем государстве, в отдельно взятом школьном государстве «Лицей» образованы свои серьезные министерства: образования, культуры и досуга, дисциплины и порядка, спорта и ЗОЖ, по детству, социальной политике, общественным связям. Все эти министерства активно работают, есть замечательные результаты: ежегодно из стен лицея выпускаются медалисты, школьники становятся победителями всевозможных олимпиад, конкурсов, викторин, смотров, спортивных состязаний, лицеисты выступают зачинщиками крупномасштабных акций, например, таких, как «Подарок больному другу», «Вербочка», «День книгодарения».

Много интересных идей воплотили в жизнь юные активисты. Их творческая работа отмечена благодарственными письмами Добринского муниципального района, а ученица Валентина Дорофеева в награду за свою активность получила благодарственное письмо управления молодежной политики Липецкой области. Член ученического самоуправления десятиклассница Полина Кучева стала председателем местного совета Первых в нашем районе.

Эти и многие другие достижения — результат активной жизненной позиции мальчишек и девчонок, воспитанию которой в лицее отводится главенствующее место. Здесь детям позволено многое. Ни одно мало-мальски значимое мероприятие не проходит без участия школьного ученического совета, деятельность которого осуществляется под эгидой старшей вожатой и советника директора по воспитательной работе. Возглавляет его десятиклассница Екатерина Григорьева, а в составе — лидеры классов, наиболее активные ученики школы. Свою деятельность совет планирует с учетом плана воспитательной работы учебного заведения.

Это подчеркнула в своем выступлении Е.В. Скоморохова. Но отметила она и другое:

— Несмотря на прилагаемые усилия, у нас все-таки недостаточен охват учащихся школьным самоуправлением. В идеале никто не должен стоять в стороне от общественной жизни. Пока этого нам удается добиться лишь при проведении ярмарок — тут 100-процентная активность ребят.

Торговые ряды изобилуют разнообразием всевозможной выпечки.

Изучать предмет играючи

Но увлечь, активизировать детей можно и другим способом — предлагая нетривиальные пути изучения даже таких «сухих» предметов, как экономика или математика. Педагог-организатор лицея Зоя Аркадьевна Требунских доказала это, предложив участникам семинара … поучаствовать в игре «Что? Где? Когда?».

Кроме двух команд гостей в состязании приняла участие и четверка от совета школьного самоуправления.

Видеовопросы «знатокам» задавали педагоги лицея Т.Н. Мищик, И.Ю. Ростовцева, А.П. Лазарев, Т.В. Князева, директор Т.М. Селиванова. Все они так или иначе касались тем, связанных с финансами, и требовали от игроков не только знаний математики, но и эрудиции, смекалки, элементарной любознательности.

Игра была искрометной, захватывающей. Каждый из соревнующихся стремился набрать как можно больше баллов — шоколадных монет. С небольшим отрывом победила команда педагогов Хворостянской, Талицкой, Петровской школ и гимназии.

А «ведущая» З.А. Требунских выразила надежду, что опыт, полученный во время проведения игры, пригодится ребятам-активистам для реализации своих творческих проектов. Не будет лишним он и для сельских педагогов.

«Наша пицца хороша!»

Удивили участников семинара третьеклассники под руководством Елены Ивановны Полянской. Они представили свой бизнес-проект «Моя пицца». Со всей серьезностью ребята подошли к подбору необходимых продуктов, расчету калорий, составлению калькуляции. И не без помощи взрослых, конечно, испекли плод своего нелегкого труда, угостив готовым изделием гостей.

«Наша пицца хороша!» — говорят Маша Стукалина и Володя Грищенко.

Творчество заразительно. Передай другому!

Эта крылатая фраза принадлежит А. Эйнштейну. В ее справедливости убедились приехавшие на семинар педагоги, когда учитель изобразительного искусства Лариса Александровна Игуменова проводила мастер-класс с лицеистами: из бросовых материалов, отслуживших свой век вещей, ставших ненужными всевозможных безделушек ребята творили великолепные поделки, которые впоследствии стали товарами для реализации на школьной ярмарке.

«Брошь своими руками, — с гордостью демонстрирует изделие О.В. Шабалкина. — Неплохо получилось для первого раза.»

Участники семинара тоже захотели поучаствовать в творчестве. И — о чудо! Они смогли создать свои неповторимые шедевры. Вот что значит работать под руководством талантливого педагога!

«Дари добро»

Апофеозом семинара стало участие сельских педагогов в благотворительной ярмарке «Дари добро» (первая была организована в 2016 году). Их проведение — одно из направлений деятельности школьного министерства по социальной политике, которое сочетается с решением задачи образовательной программы по формированию у детей финансовой грамотности. Члены школьного ученического совета активно принимают участие в организации и проведении ярмарок: помогают учителям разрабатывать бизнес-планы, участвуют в мастер-классах по изготовлению товаров для продажи, постигают теоретические вопросы финансовой деятельности. И родители не оказываются в стороне. Всевозможная выпечка, изготовление тортов — здесь без мам не обходится. А папы помогают в более серьезных делах, к примеру, когда речь идет о каких-то поделках из дерева.

Активное участие в подготовке и проведении ярмарки приняли родители. В их числе мамы второклассников Екатерина Владимировна Болдина и Наталья Валерьевна Лепихова.

На этот раз торговые ряды шумной ярмарки расположились в новом спортивном зале. Несмотря на его приличные размеры, здесь было настолько многолюдно, что, как говорится, яблоку негде упасть. Шуточное ли дело — одних школьников более 500 человек, 25 классных руководителей, родители, учителя. К тому же, как правило, в дни ярмарок сюда заглядывают и простые добринцы, желающие приобрести что-либо из предлагаемых товаров. Мне повстречались работницы МФЦ, забежавшие прикупить что-нибудь на перекус.

— Выбор тут всегда огромен и цены низкие, — делятся впечатлением девушки, — причем не только на продукты. Ребятишки предлагают много всяких приятных мелочей: прихваточки, броши… Это же эксклюзив!

Кстати, участники семинара тоже не удержались и кое-что приобрели для себя. Кто-то — тортик ко дню рождения подруги, а кто-то — изящную шкатулочку…

По завершении ярмарки подвели итоги: каждый класс передал представителю школьного ученического совета отчетный финансовый документ — чек-лист, где указан класс, вырученная от продажи сумма денег, подпись ответственного за этот документ лица. Тут же в присутствии участников семинара прошло заседание ученического совета, на котором огласили результаты: без малого 50 тысяч рублей наторговали дети. Все собранные средства будут направлены на закупку термобелья для участников СВО.

Школьный ученический совет подводит итоги ярмарки.

А потом активисты школьного самоуправления детально проанализировали прошедшую ярмарку: отметили, кто показал наивысшую активность, чей класс выручил больше денег, какова была дисциплина, кто сумел оставить после себя чистую от мусора территорию (это самый «больной» вопрос, но и он потихонечку от ярмарки к ярмарке решается — что отрадно — отметили управленцы).

Было чему поучиться

Оксана Александровна Быкова — начальник управления финансов:

— Нынешнее мероприятие наглядно продемонстрировало, как нужно обучать школьников финансовой грамотности: где-то в форме игры, где-то используя экономические расчеты. Дети почувствовали себя предпринимателями, они пытаются ставить финансовые цели и достигать их. Это похвально.

Хочу поблагодарить учащихся, педагогов, родителей за то, что они помогают продвигать тему финансовой грамотности населения.

Алла Викторовна Перепелкина (Мазейская школа):

— Очень сложная тема выбрана для семинара — показать, как можно учить детей финансовой грамотности, используя систему ученического самоуправления. Но к чести учителей и детей они справились с ней отлично. Было интересно, увлекательно и поучительно.

Наталия Алексеевна Дроздова (гимназия):

— Я люблю приезжать в лицей, потому что каждый раз черпаю здесь что-то новое для себя.

На этот раз, к примеру, взяла на вооружение идею проведения игры «Что? Где? Когда?» при организации некоторых мероприятий. Сегодня всё было завязано на финансы, а я попробую в другом направлении поработать.

Наталья Юрьевна Несмеянова (Петровская школа):

— У детей очень хороший наставник — Надежда Михайловна Ярикова. Она сама «зажигалочка» и детей увлекает. Хотя мы понимаем, что не всегда это удается. Здесь чувствуется постоянная работа со школьниками, потому и на этот раз всё получилось.

Татьяна Ивановна Пригородова (Дубовская школа):

— На каждом семинаре в лицее мы обязательно узнаем что-то новое для себя. На этот раз я в восторге от мастер-класса, который провела Лариса Александровна Игуменова. Профессионально, захватывающе, познавательно! Спасибо организаторам.

Маргарита Игоревна Насонова (Хворостянская школа):

— Семинар прошел на одном дыхании. Три часа пролетели — не заметили как. Это свидетельство того, что было очень интересно и увлекательно.

И еще отмечу, как раскованно, уверенно чувствовали себя дети на этом семинаре. Нет сомнений: ученическое самоуправление в школе — это привычное, я бы даже сказала обыденное дело для учащихся.

Наталия Александровна Оводкова (Верхнематренская школа):

— В работе семинара было задействовано очень много школьников самых разных возрастов. Одна ярмарка чего стоит! Это самое главное — сделать так, чтобы для каждого ребенка нашлось занятие по душе.

Ольга Вячеславовна Шабалкина (Талицкая школа):

— Все мероприятия сегодняшнего семинара были пропитаны духом соревнования, драйва, азарта. Даже мы, гости, были вовлечены в эту атмосферу. Мы увидели замечательный пример единения детей, педагогов и родителей. Желаю этого себе и всем моим коллегам.

Наталия Алексеевна Емельянова, главный специалист-эксперт отдела образования:

— Семинаров, аналогичных сегодняшнему, на разнообразные темы мы планируем провести во всех одиннадцати наших школах. Начало положено.

Соглашусь с коллегами — всё получилось. Сложную тему развития системы самоуправления через финансовую грамотность удалось раскрыть, показав работу школьного ученического совета.

Этому были подчинены и ярмарка «Твори добро», и бизнес-проект третьеклассников «Моя пицца», и игра «Что? Где? Когда?» с «каверзными» (как отметил кто-то из приглашенных на семинар) вопросами, и мастер-класс по изготовлению поделок для ярмарки. Было на что посмотреть, чему поучиться.