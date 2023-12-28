IV муниципальный форум центров «Точка роста» прошел на одноименной площадке в селе Гнилуша Задонского района. Педагоги поделились опытом, обсудили новые методы обучения и инновационные подходы в работе с детьми.

Мастер-классами проектного подхода в обучении, использованием новых методов и технологий работы с детьми поделились педагоги Марина Лазарева и Светлана Фурсова. «Обширный опыт работы с лабораторным оборудованием и практические наработки были представлены учителем биологии Людмилой Юровой на уроке-исследовании «Плазмолиз и деплазмолиз в растительной клетке». Под руководством педагога ученики не просто изучили свойства наружной плазматической мембраны, а самостоятельно их установили в ходе лабораторной работы», – рассказали в в управлении образования и науки Липецкой области.

Большой интерес вызвала презентация опыта работы каждой «Точки роста». Руководители центров образования обсудили направления развития и ресурсные возможности инновационных образовательных пространств, рассказали о достижениях детей и педагогов в этом году. Развивать таланты детей, учиться новому и реализовывать идеи задонских школьников помогают центры образования «Точка роста», созданные в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование». В 2023 году в районе открылся уже седьмой такой центр – в гимназии «Новое поколение». Теперь в каждой задонской школе есть своя «Точка роста». «С новыми образовательными площадками у каждого школьника появляется возможность развиваться в том направлении, которое интересно», – подчеркнул губернатор региона Игорь Артамонов.