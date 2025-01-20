Об этом следует из 14-го мониторинга качества приёма на бюджетные и платные места российских вузов, который провёл Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ).

«Отрадно, что педагогическое направление вновь занимает одну из ведущих позиций во всероссийском рейтинге. По итогам приёмной кампании 2024 года оно стало вторым по популярности среди абитуриентов. Важно, что результаты мониторинга демонстрируют также интерес выпускников к техническим специальностям. Сегодня мы делаем все возможное для развития этого важного для нашей экономики профиля. Все школы охвачены единой моделью профориентации, по всем естественно-научным предметам действуют единые программы, расширяются возможности дополнительного образования», — сказал министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

В 2024 году в Порядок приёма в вузы России, а также в Положение о функционировании суперсервиса «Поступление в вуз онлайн» были внесены изменения, которые затронули процесс подачи документов и процедуры зачисления. Высшие учебные заведения с высоким качеством приёма (выше 70 баллов) включают столичные и крупные региональные университеты.

«В регионе растет интерес выпускников, которые хотят учиться на педагогических направлениях. В Липецком педагогическом университете по сравнению с 2023 годом количество бюджетных мест увеличилось на 55 единиц. Более 6 тысяч заявлений было принято. Самые популярные программы — начальное образование и организация внеурочной деятельности Конкурс составил 38 человек на 1 место. Учебное учреждение продолжает повышать престиж профессии педагога, укрепляет и развивает систему образования в регионе», — отметил министр образования Липецкой области Дмитрий Демихов.