В регионе

«Педагогический дебют – 2024» определит лучших молодых учителей Липецкой области

4 минуты назад

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Молодые учителя Липецкой области вышли на старт второго (очного) этапа регионального конкурса «Педагогический дебют – 2024». В Институте развития образования соревнуются участники, набравшие наибольшее количество баллов в общем рейтинге, выстроенном на основании оценок по итогам первого (заочного) этапа.

В номинациях «Молодые воспитатели дошкольных образовательных организаций», «Молодые педагоги дополнительного образования», «Молодые педагоги-психологи» состоялись испытания «Публичная лекция «Просто о сложном» и мастер-класс по предмету «Методический прием». Конкурсанты демонстрировали умения в увлекательной и доступной форме объяснять сложную тему по своему учебному предмету, делать презентации и транслировать педагогический опыт. Результаты второго этапа будут опубликованы на официальном сайте Института развития образования.

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